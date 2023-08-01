發展商出招催谷造勢 睇樓客都有獎賞
2023年08月01日 21:44
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發展商頻頻出招催谷銷情，油塘項目繼早前推出定息付款計劃後，最新公布夥拍電子支付平台推出優惠，連帶睇樓客亦有獎賞，出盡全力為樓盤造勢。
●油塘親海駅II向睇樓客送贈價值50元的積分
長實集團(01113)油塘親海駅II將在周內公布首張價單。長實營業部首席經理郭子威表示，項目由昨日起一連3日率先開放展銷廳予代理參觀，預料3日合共可錄逾8,000個人次參觀。樓盤最新公布夥拍電子支付平台AlipayHK為買家及準買家提供優惠，參觀示範單位可獲贈5萬A.point(AlipayHK積分)，消費值等同50港元。購買單位則視乎戶型，可獲相等於1萬至3萬港元的積分。
●市傳紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH累錄逾350張入票
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH收票反應理想，市傳至今(1日)已接獲逾350張入票，按首兩張價單共84伙計，超額認購逾3倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，自加推價單2號後，兩房單位頻頻接獲準買家的查詢，尤其受年輕買家及家庭客歡迎。
●西半山薄扶林道洋房項目登場
宏安地產(01243)及錦華實業集團合作發展的西半山薄扶林道項目，周二(1日)公布命名為MOUNT POKFULAM。宏安地產執行董事程德韻表示，項目共提供7幢洋房，各設獨立門牌，隱私度高。每幢洋房均配備私人花園、 獨立車庫、連接地下低層至天台層的升降機及私人泳池，層與層之間高度有約4.5米，更設三重保安防線，包括軍事級保安系統。資料顯示，項目預計關鍵日期為2024年1月31日。
●石硤尾龍駒道3號的緹外周六招標賣1伙四房戶
嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，周二(1日)上載最新銷售安排，將於周六(5日)招標發售1伙分層戶，為2座5樓B室，實用面積4,364方呎，四套房間隔，設私人升降機大堂，廚房內連接兩間工人房。單位會於當日上午10時招標，同日中午12時正截標。
●西南九龍維港滙單日沽3伙 涉逾6,314萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，周二(1日)連錄3宗成交，吸金6,314.1萬元。其中，1座6樓C室的實用面積為966方呎，採三房連儲物室及多功能房間隔，成交價為2,510萬元，呎價約25,983元。另一伙為2座28樓A室，為實用面積798方呎的三房戶，以2,372萬元成交，呎價約29,724元。整個維港滙系列項目迄今累沽1,019伙，套現逾164.7億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售621萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(1日)以621.44萬元售出第6A座2樓A2室，實用面積437方呎的兩房連儲物室間隔，呎價約14,221元。
●白石角海日灣三房呎價約19,307元
大埔白石角海日灣最新透過招標沽出COURT D第2座的10樓B室，實用面積1,363方呎，三房間隔，以2,631.6萬元，呎價約19,307元。
●尖沙咀本木價單5號增優才折扣
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周二(1日)修改價單5號，增加樓價1%折扣的「優才折扣」 優惠，使該價單的最高折扣率提升至4%。