發展商出招催谷造勢 睇樓客都有獎賞

發展商頻頻出招催谷銷情，油塘項目繼早前推出定息付款計劃後，最新公布夥拍電子支付平台推出優惠，連帶睇樓客亦有獎賞，出盡全力為樓盤造勢。

●油塘親海駅II向睇樓客送贈價值50元的積分

●市傳紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH累錄逾350張入票

●西半山薄扶林道洋房項目登場

●石硤尾龍駒道3號的緹外周六招標賣1伙四房戶

●西南九龍維港滙單日沽3伙 涉逾6,314萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售621萬元

●白石角海日灣三房呎價約19,307元

大埔白石角海日灣最新透過招標沽出COURT D第2座的10樓B室，實用面積1,363方呎，三房間隔，以2,631.6萬元，呎價約19,307元。

●尖沙咀本木價單5號增優才折扣