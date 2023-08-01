美股個別發展　道指升69點　「超導體概念股」熱炒

美股3大指數早段個別發展，道指升69點，報35,628點；標指跌11點，報4,577點；以科技股為主的納指跌81點，報14,264點。港股夜期報19,971點，跌57點；低水40點。

上市公司季度業績期進入高峰，網約車公司Uber公布，上季收入按年增長14.33%至92.3億美元；期內列帳純利為3.94億美元，按年由虧轉盈。該公司表示，上季月度活躍消費者人數達到1.37億，按年增長12%；訂單總額亦大增16%至336.01億美元。Uber料本季訂單額會更進一步達到340億至350億美元。

隨着新冠疫情的消退，此前靠着新冠疫苗「發大財」的藥企收入大幅倒退。有份研發生產「復必泰」疫苗的藥廠輝瑞公布，截至7月2日止財政季度收入為127.34億美元，按年大跌54.09%；純利按年減少76.5%至23.27億美元。

數據顯示，輝瑞的「復必泰」疫苖收入於第二季為14.88億美元，按年大跌83.18%；新冠口服藥Paxlovid的收入大減98.23%至1.43億美元。展望本年度，該公司將全年收入指引上限從710億美元下調至700億美元，盈利指引則維持不變，其股價早段曾升0.27%。

另邊廂，默克藥廠的新冠口服藥Lagevrio上季收入亦跌至2.03億美元，按年減少82.75%，惟在抗癌藥及HPV疫苗的銷售提振下，該公司上季收入仍按年升3.02%至150.35億美元。不過，默克上季仍錄得59.75億美元的虧損，主要由於收購同業Prometheus相關的費用102億美元，其股價曾升1.16%。

重型建築器械生產商卡特彼勒（Caterpillar）上季收入按年升21.55%至173.18億美元，淨利潤按年升74.65%至29.22億美元，其股價升5.83%。

近日有消息指南韓「室溫超導體」技術研發取得突破，市場亦開始炒作相關的概念股。有趣的是，一家名為「美國超導(American Superconductor，AMSC)的公司股價亦因此而被炒起，股價一度飆49.31%。值得留意的是，該公司為一家能源解決方案供應商，雖然其提供的產品中包含「高溫超導體」電䌫、磁圈等，惟與「室溫超導體」本質完全不同。