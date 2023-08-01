中國萬天控股擬將東南亞鮮果引進大灣區

該公司指，為配合國家綠色發展的大方向，同時作為集團環保科技業務發展計劃的一部分，擬透過成熟的業務平台，向大灣區營運或專門設立智能型植物工廠的客戶，提供環保產品、設備或系統，並正就此尋求業務合作夥伴及投資人，以研發或供應上述項目並引進營運資金。

公司管理層表示，大灣區作為全球最大的城市群之一，總人口逾8,000萬，消費市場龐大，2021年經濟總量超過12萬億元人民幣，為食品供應商創造龐大的發展空間。新冠肺炎疫情過後，人民對食品安全及健康的意識不斷提高，綠色食品變得越來越受歡迎，與集團的發展方針不謀而合。

另外，該公司於2023年6月成功以供股方式完成發行約3.09億股新股份，當中約20.02%的供股股份由包銷商及其促使的認購人所認購，包括由富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)建議和管理的另類投資基金Asia Pacific Structured Equity Fund LPF，以及由華夏基金(香港)管理的基金ChinaAMC Summerbrook Fund。所得資金將用於進一步發展粵港澳大灣區業務。