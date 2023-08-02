東方日報B1：滙控上半年稅前多賺1.46倍兼再回購　股價炒起

集團上半年以年率計的有形股本回報率(ROTE)高達22.4%，即使扣除收購英國硅谷銀行(SVB)而確認的暫計增益15億美元，以及撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元之影響，該回報率仍達18.5%。集團把今明兩年的ROTE目標上調至15%水平，而這不包括重大收購和出售的影響。

行政總裁祈耀年坦言，未能給出末期派息指引，但建議參考市場共識預測。至於昨日宣布的回購計劃打算在3個月內完成，今年及未來會否再回購，須視乎是否有合適資本水平，重申每季都會作檢討。

加息周期帶動滙控上半年的淨利息收入達182.64億美元，按年多36.45%；淨利息收益率1.7%，按年擴闊46點子。因應目前市場對全球央行利率的共識，該行把今年淨利息收入全年指引進一步上調至350億美元以上。

另集團買入英國SVB後，已改名作HSBC Innovation Banking，他謂該業務目前仍錄盈利，表現良好，收購後首3月的客量較收購前3個月為多。

不過，加息周期接近尾聲，銀行股盈利前景何去何從？祈耀年坦言，利率最終會有掉頭回落的一刻，惟他不認為利率會回到過去兩至3年疫情低位。隨着經濟自較低的利率環境復甦，貸款需求將回升，屆時貸款量增長有助帶動淨利息收入向上；強調集團會繼續推動財富管理業務等收入來源，同時加強成本控制。

集團財務總監艾橋智預期，美國或再加息一至兩次，英國可能再加多一些，央行或到明年才會減息，強調集團淨利息收入對利率下行一厘的敏感度已進一步降低。

券商普遍對滙控成績「收貨」，摩根士丹利表示，滙控上調業績指引後，更貼近市場預測，所以不預計盈利增長預測會進一步大幅上調，但以目前估值水平及ROTE的目標，得以支撐股價表現，予滙控港股「增持」評級，目標價由67.5元升至72.2元；惟認為歐洲股市還有更加抵買的選擇，予滙控倫敦股價「中性」評級。據該行預測，滙控今年全年股息料為每股0.66美元。