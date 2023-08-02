廖嘉豪：調升美國工業板塊至「增持」

近期美國工業股在未有引起市場注意下創歷史新高。鑑於美國工業板塊歷來在美元走弱時表現出色，我們最近調升美國工業板塊至「增持」，與健康護理及必需消費品行業看齊。雖然工業板塊成分股中沒有今年升幅顯著的 「七大科技巨頭」，但亦可受惠自動化、人工智能和機械人發展，以及其他政府的支持性政策包括生產設施回流、加大基建、可再生能源、電動汽車/電池和半導體產業等。

工業板塊涵蓋航天與國防、航空、建築、機械等行業，較低的天然氣價格有利轉化成較低電力成本。

我們認為國防、農業設備以及從事人工智能軟件和機械人技術的公司會在今輪數碼革命中跑贏，而與政府支出相關的基礎設施企業亦會受惠。各國政府似乎對基礎設施開支持積極態度，美國的基礎設施法案規模加碼至5,500億美元。歐洲則需要進行大量與能源安全相關的投資。2024年的鐵路運輸行業因受惠基數效應，前景較佳，而訂單價格升幅也比整體通脹高。環球國防開支也可能在更長時間內保持較高水平。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）的數據，2022年全球軍費開支將增長3.7%，達到2.24萬億美元。在衞星產業蓬勃發展和政府太空預算強勁的情況下，太空產業將迎來長期增長。

ISM製造業指數和服務業指數之間的背馳顯示，隨着滾動式衰退不斷演變，製造業可能已經見底，預計工業股在2023至24年的每股盈利增速將超過標普500，但其18.6倍的遠期市盈率則略低於標普500的18.9倍，亦比其他大型週期性行業如非必需消費品低。雖然工業股佔標普500中不到 10%，但它們在中小型股則佔約20%，而中小型股份通常也受惠美元走弱。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪