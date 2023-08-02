陳錦興：電動車熱潮或令高端製造零部件股受惠

力勁是全球最大的壓鑄機製造商之一，從事設計、製造及銷售三大產品系列，即壓鑄機、注塑機及電腦數控(CNC)加工中心。公司在深圳、中山、寧波、上海、阜新、昆山、台灣及意大利設有生產基地及研發中心。為拓展海外市場，於美國及印度設有銷售及服務公司。

早前，力勁亮相上海壓鑄展，並展示了超大型一體化壓鑄技術在新能源汽車上的最新應用，獲評「2023年度全國壓鑄行業創新技術」稱號。此外，亦剛與廣東鴻圖汽車零部件有限公司簽署16,000噸超大型智能壓鑄單元戰略合作協議，突破壓鑄機噸位的升級。

受累疫情及原材料上升的壓力，23年財年業績略遜預期，收入58.96億港元，同比增長10%；毛利為15.97億港元，同比增長1.9%，毛利率27.1%；公司擁有人應占溢利為5.32億港元，按年跌15%。然而，受益於下游汽車行業的高景氣度，壓鑄機銷售收入達44.28億港元，同比增加16.0%。超大型壓鑄機業績表現亮眼，收入增速超過90%。

通脹受控，估計力勁今年的成本控制較佳，也有望恢復盈利增長，其大型壓鑄機產品，會因電動車行業火熱而需求強勁，市場將更聚聚焦其高端製造及智能化的能力，短線料可反覆向上，建議8.2元吸納，上望10元，跌破7.3元止蝕。