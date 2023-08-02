道指升71點　圓匯跌至143

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.13；港匯見7.7944；離岸人民幣(CNH)報7.1815；美元兌日圓處143.1；歐元報1.0998，英鎊報1.2782。現貨金價處1,949美元。布油報85.8美元，紐油報82.23美元。比特幣升至29,765美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾150點。

●道指收報35,630點，升71點或0.2%；標指跌12點或0.27%，收報4,576點；納指跌62點或0.43%，收報14,283點。

●英國富時100指數收報7,666點，跌33點，跌幅0.43%。德國DAX指數收報16,240點，跌206點，跌幅1.26%。法國CAC指數收報7,406點，跌91點或1.22%。

●港股ADR指數按比例計算，收報19,833點，跌178點。

●8月夜期期指收市報19,892點，跌136點，低水119點，成交17,701張。

●紐約期油收報每桶81.37美元，跌43美仙或0.52%。倫敦布蘭特期油收報84.91美元，跌52美仙或0.6%。

●紐約期金收報每安士1,978.8美元，跌30.4美元或1.5%。

●美國供應管理協會(ISM)公布，7月製造業採購經理人指數(PMI)為46.4，低過預期的46.9，是連續第9個月萎縮，時間為2007至2009年以來最長。

●美國6月份JOLTs職位空缺958.2萬個, 為2021年4月以來新低，亦少於預期的961萬個；上月為982.4萬個。

●日本日經225指數早段，跌超過400點，跌幅逾1%。

●惠譽將美國主權信用評級降至「AA+」。

●順豐控股正式宣布申請在港上市。

●小鵬汽車7月交付逾1.1萬輛車，積極增供應產能。

●平價機末路？調查：內地消費者欲購買高階智能手機。

●英國7月樓價挫3.8% 高息續影響交投

●東方日報B1：滙控上半年稅前多賺1.46倍兼再回購 股價炒起

●【東方日報產評】美搞脫鈎不歸路 中國製造闢新道