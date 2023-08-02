貝萊德及MSCI明晟涉促進投資中企　遭美眾院委員會調查

外媒報道，美國眾議院美中共產黨戰略競爭特別委員會正調查美國資產管理公司貝萊德(BlackRock)以及指數公司MSCI明晟，原因是該公司為美國對中國公司的投資提供便利，美國政府並指摘該公司支持中國軍事力量等。

報道指，當局致函貝萊德和MSCI明晟，並對他們一小部分活動進行調查，結果顯示，兩家公司涉嫌推動美國資本投資於超過60多家中國公司，這些中國公司之前已被美國當局以安全或人權為由發出警示。

該委員會主席Mike Gallagher簽署的信件指，透過將大量美國資本流向此類中國實體，這些美國公司正加劇本已嚴重的國家安全威脅，並破壞美國的價值觀。委員會的初步調查發現，這些公司允許對數十家黑名單上的中國公司進行投資，當中貝萊德透過5隻基金向此類中國公司投資超過4.29億美元。

貝萊德表示，已直接與該委員會接觸，以更好地了解其擔憂。「我們大部分客戶在中國的投資都是透過指數基金進行，我們目前是16家資產管理公司之一，提供投資中國公司的美國指數基金。」

MSCI表示，正在審視委員會的調查。該公司此前曾表示，其所有指數決策都是在與一系列全球市場參與者協商後做出。