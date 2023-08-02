甲級寫字樓租金大跌　企業趁機升級　九龍灣搬到金鐘

外媒報道，在香港樓市低迷之際，不少企業趁「租金低水」進駐到更大更舒適的寫字樓，不過此舉為非黃金地段的商廈帶來更大壓力。

有活動公司所落腳的寫字樓別具工業風格，員工得以享用新工作環境，包括佔地面積更大、升級的茶水間及自然陽光。公司一個多月前遷至中區，由於租金較低，並設法保留其中一個舊單位作為儲存空間。聯合創辦人指，覺得這是第一次有談判能力。

仲量聯行數據顯示，本港甲級寫字樓租金較2019年大降31%。高力的Chris Hui指，現在有很多亮眼的建築，但在過去，即使你想進也進不到，並指香港寫字樓整體空置率約15%，讓租戶有機會入場以尋找更好的辦公室和更實惠的租金水平。

專家指，高質量的商廈包括擁有ESG認證、健身設施、樓層面積更大、交通便利，以及包括高科技冷氣系統等設施。

事實上，許多公司已經把握機會將寫字樓「升級」，傑富瑞金融集團(Jefferies)從中環長江中心遷至同區國際金融中心二期；字節跳動亦遷往該區國際金融中心一期；有律師事務所從金鐘統一中心轉租鰂魚涌太古坊一座。此外，九龍的企業租戶也正遷往港島，專賣優質烈酒的埃德林頓集團(Edrington Group)從九龍灣國際交易中心「升級」至金鐘太古廣場二座的寫字樓，辦公空間達1.67萬方英尺。