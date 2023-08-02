張智威：港股後市還看國策　滙豐吼位再吸...

恒指8月開局倒跌，信誠證券聯席董事張智威表示，內地雖然已推出政策救市，並在多方面皆有着墨，不過仍未夠具體，導致港股出現回調，後市仍需留意內地會否有更具體的消息出台。技術上來看，他稱恒指暫可上望20,800點水平，下方則留意約19,200點水平。