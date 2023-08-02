張智威：港股後市還看國策 滙豐吼位再吸...
2023年08月02日 10:50
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恒指8月開局倒跌，信誠證券聯席董事張智威表示，內地雖然已推出政策救市，並在多方面皆有着墨，不過仍未夠具體，導致港股出現回調，後市仍需留意內地會否有更具體的消息出台。技術上來看，他稱恒指暫可上望20,800點水平，下方則留意約19,200點水平。
滙豐控股(00005)業績勝預期，大摩亦予滙控港股「增持」評級，目標價由67.5元升至72.2元。張指出，滙控發布業績前股價已被炒上，因此即使績優仍無助股價再升。不過，他認為滙控業務強勁，後市仍然睇好，故可考慮在65元樓下吸納，作中長線收息部署，料可企上70元水平。
張又表示，新能源汽車作為內地政策支持的重點之一，中長線較看好理想汽車(02015)及比亞迪股份(01211)。從內地多家車企公布7月的交付量數據看出，造車新勢力「蔚小理」中，以理想汽車最為理想，按年增幅近2.3倍，毛利率又高，屬3間當中最快扭虧為盈。惟股價已累升不少，建議回調至150元或以下水平可逐步吸納；至於作為龍頭的比亞迪，其股價同樣處於高位，而且入場成本高，故建議待回調至262元水平再分注吸納。