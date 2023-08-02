大華銀行上半年核心淨溢利創新高　按年升53%

大華銀行公布，2023年上半年的核心淨溢利達31億新加坡元(下同)(約182億港元)創歷史新高，較去年同期上升53%，主要受多元化業務利潤增長所帶動。計入整合花旗集團業務的一次性支出，淨溢利為29億元。

上半年，集團零售業務收入較去年同期增長58%至27億元（。信用卡費用收入保持強勁，主要受惠於消費者信心持續高企及整合花旗集團業務組合。集團零售存款較去年同期增長20%。年初至今，集團持續錄得新資金穩定流入，總額為120億元，帶動資產管理總值增至1,650億元，較去年同期上升19%。

第2季，該行核心淨溢利為15億元，較去年同期上升35%。淨利息收入增長31%，而客戶相關的財資管理收入上升，以及交易和流動性管理活動的表現強勁，帶動其他非利息收入急升。計入整合花旗集團業務的一次性支出，2023年第二季的淨溢利為14億元。

集團的資產質素保持穩定，不良貸款率處於1.6%，信貸成本為30個基點。

大華銀行副主席兼行政總裁黃一宗先生表示，在強勁的淨利息收入、以及交易和投資收入的帶動下，上半年核心淨溢利創歷史新高。在穩健的資產負債表支持下，業務得以保持良好的勢頭。雖然環球經濟前景充滿不確定性，但預期東盟地區仍保持相當的韌性。東盟地區受惠溫和的利率環境，以及旅遊業和服務需求回升，經濟增長將受到支持。