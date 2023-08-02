【高盛推介】比亞迪7月新能源車產銷增逾60% 留意中期購17815
2023年08月02日 11:38
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)周二(8月1日)曾高見280.6港元，創近一年新高，惟收市跌約0.3%。周三(2日)早上低開約0.6%後早段曾反彈，最高見279.6元，及後再度下跌。現報272.6元，跌約0.8%。若觀察比亞迪年初至今表現，則見其股價累升超過30%，顯著跑贏大市。比亞迪公布，7月新能源汽車產量及銷量分別達272,414及262,161輛，按年增加66.8%及61.3%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周四至本周一(7月27至31日)共錄得約380萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約50萬元。
比迪購(17815)，行使價320.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.1倍，少數中期輕微價外條款。
比迪購(18004)，行使價280.2元，2023年9月28日到期，實際槓桿9.6倍，中短期、貼價。
比迪牛(68402)，收回價250元，行使價246元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽(17846)，行使價230.3元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.5倍，市場上最貼價的中期證。
比迪熊(62244)，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利購(17988)，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿5.2倍，貼價。
長汽購(17904)，行使價10.3元，2024年2月21日到期，實際槓桿3.3倍，中年期。
小鵬購(18785)，行使價111.88元，2024年2月2日到期，實際槓桿2.2倍，新上市。
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