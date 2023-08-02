全球最大的大米出口國印度，於上月20日起禁止出口部分種類大米，以平抑國內米價飆升。分析認為，此舉可能會波及全球大米市場，預計影響人數達數百萬，亞洲和非洲消費者首當其衝。另邊廂，外媒報道指，禁令引致美國多個州份出現「搶米潮」，主要是亞裔民眾為主。

印度佔全球大米貿易量超過40%。巴克萊銀行發表報告分析，馬來西亞所受的影響最深，因該國嚴重依賴印度大米。分析師指出，馬來西亞大米供應的很大一部分是進口，而印度在大米在當中所佔的份額相對較大。報告顯示，新加坡也可能受到影響，印度約佔當地大米進口量30%。巴克萊補充，不僅是大米，新加坡一般食品很大程度上依賴進口。該國目前正在尋求印度禁令的豁免。

目前稻米價格位處十年來新高，厄爾尼諾現象讓泰國、巴基斯坦及越南等亞洲其他主要稻米生產國的全球生產帶來更大的風險。

巴克萊指出，菲律賓將成為受全球稻米價格上漲影響最大的國家，因稻米在該國消費物價指數(CPI)的權重最高。但該國的稻米很大部分自越南進口，印度禁令衝擊程度較小。

上月底已有指，印度對部分種類大米實施出口限制，已在美國、加拿大、澳洲等國引發海外印度人的恐慌性搶購。外媒報道，美國多個州份近期出現「搶米潮」，包括加州、德州、俄亥俄州等地區，主要是亞裔民眾為主。報道指，即使撇除搶米潮因素，美國食米價格已平均上升了一成以上。