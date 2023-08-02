滙豐績後回吐1%　一文睇清大行點評大笨象前景！

●美銀證券

美銀證券對滙控維持「買入」評級，目標價由77.67元調升至82.24元。該行指，滙控第二季純利及收入分別高於市場預期12%及4%，該行並上調對滙控全年淨利息收入預測至362億美元，又料滙控全年收入達678億美元。此外，該行認為，滙控上調明年有形股本回報率指引至中雙位數仍屬保守。

該行對滙控今年每股盈利預測調高13%至1.35美元，同時上調全年每股派息預測5美仙，至60美仙(股息率達7.2厘)。

至於市場關心的股份回購，美銀證券上調對滙控今年回購金額預測至60億美元。另一方面，該行預期滙控將於今明兩年分別向股東回饋180億及200億美元，預期2024年股息回報達9.86厘。

●高盛

高盛把滙控目標價由80元，調高至84元，維持「買入」評級。該行指，由於收入高於預期、大致符預期的成本及信貸支出，令滙控第二季業績顯著優於預期。

不過高盛指，滙控資本狀況略遜預期，普通股權一級資本率14.7%，比市場及該行預期低10至20點子。在信貸展望不變下，滙控上調今、明兩年有形股本回報率展望至中雙位數，符合市場預期，並以5成派息率為目標。

此外，該行上調滙控今年至2026年每股盈利預測4%至10%，派息預測上調5%至11%。

●摩根士丹利

摩根士丹利把滙控目標價由67.5元升至72.2元，維持「買入」評級。該行表示，滙控次季撥備前經營溢利較市場共識高出12%，受淨利息收入及其他收入改善推動，管理層上調今年淨利息收入指引，以及今、明兩年有形股本回報率至雙中位數。

此外，大摩分析指，滙控普通股權一級資本比率符預期，並宣布20億美元回購，為市場預期上限，認為滙控股價在業績公布後表現料不俗。