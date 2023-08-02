花旗超高淨值客戶信用卡消費增長超疫前

花旗集團綜合財富管理平台Citi Global Wealth表示，集團超高淨值客戶的消費持續增長，並已超越疫情前水平。

Citi Global Wealth早前發布花旗私人銀行亞洲區客戶專用的ULTIMA Mastercard信用卡。在新加坡，此客戶群在今年上半年的信用卡消費總額相比2019年同期增加逾56%；而香港相同客戶群的信用卡消費總額則上升36%。兩地增長均由購物、餐飲及旅遊帶動。

花旗集團研究發現，超高淨值客戶期望與摯愛家人追求更多極致的體驗，尤其與旅遊有關方面，同時他們更着重提升身心靈健康。

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀表示，花旗集團的ULTIMA定位為超高淨值客戶群的主要及專屬信用卡。客戶的消費模式會隨時間改變，所以要持續提升服務，務求第一時間掌握客戶的想法及需要。作為Citi Global Wealth一環，將此信用卡納入為亞洲區私人銀行客戶而設的專屬產品組合之中，有助集團為整個財富光譜提供更好的服務。

Mastercard環球客戶管理執行副總裁Jason Lane表示，亞太區在疫情後展現了持續而強勁的經濟復甦，全球三成超高淨值人士現居於區內，在香港及新加坡的富裕客戶群近年進一步擴大。他相信ULTIMA信用卡能滿足花旗集團超高淨值客戶的需要。