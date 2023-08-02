俄羅斯股市回復戰前水平　原因令人無奈...

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後西方制裁，俄羅斯經濟大受打擊，股市亦顯著下挫。然而，俄羅斯MOEX指數由去年10月谷底不足2,000點逐步回升，周二(1日)收報3,093點，已重上俄烏開戰前的水平。分析員慨嘆，俄股能夠收復失地並非有甚麼利好因素，純粹是當地投資者無其他選擇，認為持有俄股總比持力不斷貶值的盧布更安全。

外媒報道，基於國內的限制及來自國際制裁，俄羅斯人要將資金匯出國並不容易，資金被迫困在俄羅斯境內，為俄股帶來豐富的「水源」。盧布貶值也鼓勵俄國投資者將資金較投一些大型大宗商品出口商的股票，原因那些出口商主要賺取外匯收入，投資他們曲線增持外匯。

倫敦新興市場股票管理公司North of South Capital合夥人Kamil Dimmich表示，目前俄股不是一個正常運作的市場，如果要他猜測俄股前景，他認為會繼續上漲，主要因為俄羅斯國內的投資者「無處可去」。

據莫斯科交易所數據顯示，截至2023年6月，開設股票帳戶的散戶數量近2,600萬，較2022年底增加13%。莫斯科交易所周一(31日)更有130萬名散戶活躍交易，是去年平均水平的兩倍，其中散戶交易量更佔整體交易量80%以上。

然而，俄羅斯MOEX指數以盧布計價，受盧布貶值影響，要回到高峰仍然長路漫漫。至於當地另一個以美元計價的股票指數，目前仍較俄烏戰事前低10%以上。