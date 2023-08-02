世界500強排行榜　沃爾瑪稱冠10年　賺錢王又係佢...

《財富》公布2023年世界500強企業排行榜，企業的營業收入總和約為41萬億美元，比上年上漲8.4%，入榜門檻從286億美元躍升至309億美元。惟受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和按年減少6.5%，約為2.9萬億美元。

沃爾瑪連續第10年成為全球最大公司。沙特阿美首次上升至第2位。中國的國家電網公司繼續位列第3位。亞馬遜和中國石油位居第四和第五位。

盈利方面，沙特阿美利潤增長了51%，以約1,590億美元的利潤位居利潤榜榜首，與去年排名持平。利潤榜前5位中有3家科技企業：蘋果公司位居利潤榜第二位，利潤超過998億美元；微軟利潤按年大增114億美元，以727億美元的利潤上升至利潤榜第3位。利潤榜前10位中的2家中國公司分別是中國工商銀行和中國建設銀行，其中工商銀行的利潤超過535億美元。

值得注意的是，今年中國（包括香港）上榜企業數量近15年來首次下滑，比上年減少1家，為135家。作為對比，美國今年共計136家公司上榜，比上一年增加12家，重新超過中國大陸的上榜公司數量。

《財富》稱，貿易、疫情和戰爭三大事件改變了全球經濟，全球產業鏈開始了全面重構。外部的經濟、政治、軍事衝突極大地影響了中國經濟以及中國企業的發展，並直接影響到進入排行榜的中國企業。