道指期貨挫258點 油價微升
2023年08月02日 16:15
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美匯指數報101.93；港匯見7.7933；離岸人民幣(CNH)報7.1939；美元兌日圓報142.43；歐元處1.0987；英鎊報1.2794。金價報1,951.25美元。油價微升0.2%，布油報85.18美元，紐油處81.65美元。比特幣見29,415美元。道指期貨挫258點。
焦點數據：
19:00 美國抵押貸款市場指數
20:15 美國7月ADP就業變動
●港股急跌，恒生指數全日收報19,517點，跌493點或2.5%，主板成交近1,133億港元。
-滙豐績後回吐3%，一文睇清大行點評大笨象前景！
-李小加旗下滴灌通完成逾35億元C輪融資。
-電能實業上半年多賺3.06%，派中期息78仙。
●人行會議稱推動居民房貸利率及企業融資成本下降，對銀行業帶來息差壓力，加上中字股午後跌幅顯著，內地A股全線向下，其中滬綜指跌29點或0.89%，收報3,261點，成交3,889億元人民幣。
-網信辦擬加強未成年人網絡保護。
-傳內地監管機構要求銀行減買美元，緩解人幣貶值壓力。
香港經濟：
●大華銀行上半年核心淨溢利創新高，按年升53%。
●甲級寫字樓租金大跌，企業趁機升級，九龍灣搬到金鐘。
中美角力：
●貝萊德及MSCI明晟涉促進投資中企，遭美眾院委員會調查。
外地經濟：
●俄羅斯股市回復戰前水平，原因令人無奈。
●印度大米禁令衝擊，美國現搶購潮，仲有其他地方當災。
●新加坡第二季私宅租金增長放緩。
●南韓7月通脹按年增2.3%，增幅為25個月最低。