【收市開Show】港股失守兩萬點大關　淡友出撃？

港股周三(2日)大幅回落，失守兩萬點大關，恒指今早低開108點後，愈插愈深，最多跌535點，低見19,475點，最終收市跌493點，報19,517點，成交1,133億元。港股升完一輪又急跌，短期走勢不容樂觀？要睇實咩因素？

外圍方面，評級機構惠譽將美國政府的信貸評級下調一級至「AA+」，展望從負面調整至穩定。惠譽稱美國政府財政情況未來3年將惡化，及債務高企，美股期貨下跌。惠譽降級行動會點影響環球資金流及美股表現？

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