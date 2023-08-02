【收市開Show】港股失守兩萬點大關 淡友出撃？
2023年08月02日 16:36
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安里資產管理董事總經理郭家耀(右)
港股周三(2日)大幅回落，失守兩萬點大關，恒指今早低開108點後，愈插愈深，最多跌535點，低見19,475點，最終收市跌493點，報19,517點，成交1,133億元。港股升完一輪又急跌，短期走勢不容樂觀？要睇實咩因素？
外圍方面，評級機構惠譽將美國政府的信貸評級下調一級至「AA+」，展望從負面調整至穩定。惠譽稱美國政府財政情況未來3年將惡化，及債務高企，美股期貨下跌。惠譽降級行動會點影響環球資金流及美股表現？
多間新能源車企7月成績單出爐，其中小鵬(09868)7月交付量按年下跌，股價回吐14%；而蔚來(09866)及理想汽車(02015)7月交付量分別按年增長1.04倍及2.28倍，蔚來及理想跌8%及近1%。造車新勢力近日升勢不斷，銷售數據出爐後，走勢會洗牌？另外，龍頭比亞迪(01211)7月新能源汽車銷量亦按年大增61.3%，點解股價不升反跌？
人民銀行及外匯局召開下半年工作會議，指繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行，碧桂園(02007)逆市靠穩；至於同系的碧服(06098)料中期淨利最多跌一成，但計劃回購不多於3.37億股股份，股份炒高17%；在國策支持下，內房及物管股值唔值得跟進？
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