永安國際料半年轉賺2.72億

董事會認為，集團於期內應撥歸股東基本溢利之預期淨增長主要是由於以下因素：(1) 集團上半年預期投資組合收益約為9,300萬港元，主要由於持作買賣用途證券重算至公平價值之未實現收益，相對2022年為虧損。(2)集團預期物業投資收入約為1.92億港元，相對比2022年同期為2.18億港元。於期內，集團於香港的物業營運表現大致保持穩定。但集團於澳洲墨爾本的物業表現因出租率下跌及租戶對辦公室空間需求疲弱而受到不利影響。2023年上半年，集團就有關一位無力償債租戶的不可收回租金及業主租賃獎勵沖銷合共1,170萬港元。

此外，2023年上半年集團百貨業務預期錄得溢利約為470萬港元，相對2022年同期則為虧損1,920萬港元。於期內，隨着香港社會及經濟活動逐步恢復，集團得以維持百貨分店正常營業時間及銷售收入和經營溢利得以增長。截至2022年6月30日止6個月，集團百貨業務錄得香港政府2022保就業計劃工資補助820萬港元。於期內並無該工資補助。