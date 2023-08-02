m18講場：李小加創業3年 滴灌通估值百億變「獨角獸」
2023年08月02日 19:52
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李小加（圖）都要舉隻手指公畀自己！
香港交易所(00388)前行政總裁李小加離任後，可謂愈撈愈掂，其有份創辦嘅中小微企融資平台滴灌通啱啱完成C輪融資，涉資4.58億美元(約35.72億港元)。聽聞滴灌通最新估值已達17億美元(約132.6億港元)，3年時間都未夠，小加已掌控一家「獨角獸企業」(即成立唔夠10年，但估值10億美元或以上嘅公司)！
今次投資者來自歐美、中東、東南亞和大中華等地嘅新進和原始股東，包括大型長線投資機構、私募和風投基金、大學捐贈基金、互聯網平台、零售消費集團等，而投行高盛和律師行富而德分別任財務和法務顧問。
另外，滴灌通(澳門)金融資產交易所(MCEX)即將正式開業，號稱是全球首家持牌的「每日收入分成產品」(DRO)交易所，供專業投資者投資內地小微企業門店。
滴灌通自2021年成立，呢幾年投資環境仍然低迷，要喺基金攞錢並唔容易，偏偏佢哋順利完成一輪又一輪嘅融資，仲躋身成為「獨角獸」，不得不佩服小加打得一手好牌。話時話，小加掌舵港交所時，經常游說唔同嘅獨角獸在港上市，唔知佢有無計劃將「親生仔」上市呢？