m18講場：李小加創業3年　滴灌通估值百億變「獨角獸」

今次投資者來自歐美、中東、東南亞和大中華等地嘅新進和原始股東，包括大型長線投資機構、私募和風投基金、大學捐贈基金、互聯網平台、零售消費集團等，而投行高盛和律師行富而德分別任財務和法務顧問。

另外，滴灌通(澳門)金融資產交易所(MCEX)即將正式開業，號稱是全球首家持牌的「每日收入分成產品」(DRO)交易所，供專業投資者投資內地小微企業門店。

滴灌通自2021年成立，呢幾年投資環境仍然低迷，要喺基金攞錢並唔容易，偏偏佢哋順利完成一輪又一輪嘅融資，仲躋身成為「獨角獸」，不得不佩服小加打得一手好牌。話時話，小加掌舵港交所時，經常游說唔同嘅獨角獸在港上市，唔知佢有無計劃將「親生仔」上市呢？