又搵內銀「開刀」？惠譽料中國銀行業利潤最多跌5%

為了提振內地樓市，人民銀行周二聯同國家外滙管理局開會提及「指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率」，隨即嚇冧一眾內銀股。評級機構惠譽估計，若銀行按照央行指導，以較低利率置換存量貸款，則中國銀行業的淨利潤可能會下降1%至5%。

現時中國的按揭貸款利率，以貸款市場報價利率（LPR）作為定價基準加點形成（即是LPR+銀行加點數值），而大多數按揭貸款每年會按照LPR變動重新定價。雖然五年期以上LPR已由2020年的最高4.8厘降到4.2厘，問題在於加點數值自貸款發放以後固定不變，這也導致了存量貸款的業主還款壓力更多，並引發提前還款的浪潮。

而據中指院監測，7月重點城市首套平均房貸利率已降至3.9厘，較2021年高點下調超150點子。

惠譽的數據顯示，今年第一季末，住房按揭貸款佔銀行業貸款組合約20%，若這政策調整大規模實施，可能會對中國銀行的淨息差和盈利能力造成壓力。據估計，2018年至2022年期間發放的未償還按揭貸款目前利率為約5厘，代表銀行可把未償還按揭貸款利率下調多達80點子，以與當前4.2厘的五年期LPR，及4.14厘的增量按揭貸款加權平均利率保持一致。

不過，該機構相信，實際的調整可能會更加溫和。假設10%、30%或50% 的存量住宅按揭貸款受到平均利率下調80點子的影響，內銀行業的淨息差將分別壓縮1點子、3點子及5點子，淨利潤將分別下降1%、3%和5%。而按揭貸款敞口更高的國有銀行比規模較小的銀行受到更大影響。

該機構也表示，當局不太可能對所有未償還的按揭貸款進行強制性、全面的利率下調，因為當局已公開表示，銀行應以市場為導向的基礎上對按揭貸款進行定價。

野村則表示，為了平穩地進行調整，人行可能需要通過下調存款利率和向銀行提供更多可貸資金來進一步減輕銀行負擔，預計下半年進行兩輪降息10個點子，並下調存款準備金率25點子。

值得留意的是，當局在政策定調上，由最初的「支持」及「鼓勵」，變為最新的「指導」。在上月中，人行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦新聞發布會表示，「按照市場化、法治化原則，支持鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合同約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。」