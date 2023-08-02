滙豐廖宜建：加大對大灣區投資　助內地聯接全球商業

廖宜建出席座談會時表示，該行將做好國際接軌，致力於推動相關國際市場為多地上市公司參與雙櫃檯模式掃除技術障礙，提供更多便利。此外，為大灣區提供更多金融服務，利用自身所長，助力解決香港居民在內地按揭置業、跨境投資等方面的障礙，在高質量服務民生的同時，激發區內「興」的動能。

他表示，該行繼續推進綠色轉型，集團目標乃爭取到2030年提供7,500億至10,000億美元的可持續發展融資及投資，支持客戶轉向更可持續發展的經營模式。除了協助企業客戶邁向能源轉型，該行還將為建立適合本地市場需要的綠色分類框架提供幫助，以促進綠色金融市場穩步、健康發展。

他又分享，該行特設一項總額達30億美元的「滙豐新經濟信貸基金」，為在香港和內地完成了A輪融資的新經濟企業提供專項信貸方案，助其在國內或國際拓展業務；此外，集團與不同持份者合作，推出「大灣區可持續發展信貸基金」，協助區內企業減碳。