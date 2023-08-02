駿景園兩房830萬沽　持貨5年帳蝕38萬元離場

樓市蝕讓買賣頻現，火炭駿景園有兩房業主以830萬元沽出單位，持貨約5年帳面虧損約38萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李炳全表示，薄扶林花園6座高層A室，實用面積約698方呎，三房間隔，6月放盤叫價1,030萬元，最新以850萬元成交，累減約180萬元或約17.5%，呎價約12,178元，新買家為用家。

●美聯黃旭鈞指，西半山樂信臺3座高層F室，實用面積約823方呎，套三房間隔，屋苑位處傳統豪宅地段，故獲外區用家以約1,988萬元購入，呎價約24,156元。

●中原楊文傑透露，鰂魚涌康怡花園錄8月首宗買賣，屋苑N座低層7室，實用面積約461方呎，兩房間隔，享內園景，5月初放盤叫價800萬元，最新以735萬元成交，呎價約15,944元。

－－－－－

九龍區

●中原歐陽振邦表示，深水埗丰滙2座中層A室，實用面積約710方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園景，最初開價1,048萬元，議價後以1,010萬元沽出，呎價約14,225元。

－－－－－－

新界區

●美聯胡國源表示，馬灣珀麗灣5座低層A室，實用面積約522方呎，兩房間隔，擁全海景，早前以630萬元放售，獲用家垂青，議價30萬元，以600萬元獲承接，呎價約11,494元。

●美聯李貫甡稱，青衣藍澄灣1座中層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，早前以600萬元放售，獲外區買家垂青，議價50萬元，以550萬元承接，呎價約11,340元。

●中原蔡健民表示，深井浪翠園7月錄得9宗買賣，該盤1期3座低層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，叫價470萬元，減價12萬元，以458萬元易手，呎價約9,724元。

●美聯李光浩指，火炭駿景園5座低層B室，實用面積約594方呎，兩房間隔，換樓客以830萬元承接，呎價約13,973元，原業主於2018年以868萬元買入，帳面貶值38萬元。

●中原李俊龍表示，將軍澳居屋廣明苑B座低層16室，實用面積約646方呎，可作三房間隔，上月初於未補價第二市場開價520萬元，買家睇樓後即場議價至500萬元成交，呎價約7,740元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳新都城2期3座低層E室，實用面積約538方呎，套三房間隔，，新買家為分支家庭客，以752萬元成交，呎價約13,978元。

－－－－－－