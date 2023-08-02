美股道指挫逾百點　EA績後瀉6%

美國主權信用評級危機之下，美股周三早段受壓，道指跌139點，報35,490點；標指跌35點，報4,540點；以科技股為主的納指跌188點，報14,095點。港股夜期報19,502點，跌25點，低水15點。

企業消息方面，大型電子遊戲公司藝電(EA)公布，截至6月底止季度收入按年增長8.88%至19.24億美元；純利按年增長29.26%至4.02億美元。該公司管理層表示，上季業績主要受體育遊戲及《星球大戰 絕地︰倖存者》的表現所帶動，預計本季收入8.25億至19.25億美元，攤薄後每股盈利0.72至0.89美元，以中間值計分別按年跌1.52%及24.76%。藝電股價早段曾跌6.05%。

社交媒體平台Pinterest公布，上季收入按年增長6.32%至7.08億美元，虧損按年縮窄18.88%至3,494.2萬美元，撇除若干非經營項目後的經調整純利按年增長83.66%至1.42億美元，其股價跌4.51%。

食品公司卡夫亨氏公布，上季收入按年升2.54%至67.21億美元，原因大致上是加價幅度抵銷了銷量的倒退，毛利率按年擴闊3.36個百分點至33.64%，純利按年增長2.77倍至10億美元。公司表示，上季美國市場的份額確實面對一些阻力，惟已制定改善計劃。該公司股價曾跌0.11%。