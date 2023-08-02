九龍新盤搶客戰一觸即發 料周內公布新銷售計劃
2023年08月02日 22:01
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九龍區兩個主要新盤的搶客戰一觸即發，紅磡項目有望周內公布銷售安排，而油塘樓盤最快明日開價。周三(2日)一手市場暫錄4宗新盤成交，其中大埔白石角新盤透過招標連沽兩伙。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH周內公布銷售安排
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周三(2日)公布周內會上載首張銷售安排。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目5日內累計接獲約420張入票，按首兩張價單提供84伙計，超額認購約4倍。項目有機會於發出銷售安排前再加推，並預計在下周的工作日展開首輪銷售。他續稱，目前的收票客源上，來自九龍區的客源佔整體約六成，其餘四成則來自港島及新界區。
●油塘親海駅II有望周四開價
長實集團(01113)油塘親海駅II，有望周四(3日)中午公布首張價單。發展商早前透露，首批單位將涉及不少於132伙，兼為買家提供定息付款計劃。
●大埔白石角University Hill第2B期招標連售兩伙特色戶
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周二(2日)透過招標沽出兩伙特色戶，共涉及逾1,510萬元。其中，優景閣第3座16樓B5室，實用面積526方呎三房，連151方呎天台，成交價約964萬元，呎價約18,329元。另一伙為優景閣第5座3樓A3室，屬實用面積266方呎的一房單位，連135方呎花園，以546.01萬元沽出，呎價約20,527元。
●北區高爾夫‧御苑下周四起招標賣天池屋
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，上載最新銷售安排，落實下周四(10日)起招標發售第6座28樓A室天池屋，實用面積1,587方呎，四房間隔，連277方呎平台，內置樓梯通過1,119方呎天台，並設私人游泳池。招標期截至10月31日。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售623萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(2日)以第6A座5樓C2室，實用面積418方呎，兩房間隔，成交價623.55萬元，呎價約14,917元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約24,764元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，最新以631.48萬元售出20樓B6室，為實用面積255方呎的一房戶，呎價約24,764元。
●長沙灣睿峰累沽83伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(2日)更新價單，將小部分單位提價3%。發展商表示，加息因素已淡化，對香港樓市抱有信心。樓盤自今年2月重啟銷售後，迄今累沽83伙，套現近10億元。
●尖沙咀本木夥美聯物業推出優惠吸客
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，周三(2日)公布聯同美聯物業向買家送贈置業優惠。該行住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，即日起透過該行購買樓盤一手單位的買家可獲價值約3萬港元的「五星酒店住宿連餐飲優惠」，名額共3個，優惠先到先得，送完即止。