九龍新盤搶客戰一觸即發 料周內公布新銷售計劃

九龍區兩個主要新盤的搶客戰一觸即發，紅磡項目有望周內公布銷售安排，而油塘樓盤最快明日開價。周三(2日)一手市場暫錄4宗新盤成交，其中大埔白石角新盤透過招標連沽兩伙。

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH周內公布銷售安排

●油塘親海駅II有望周四開價

●大埔白石角University Hill第2B期招標連售兩伙特色戶

●北區高爾夫‧御苑下周四起招標賣天池屋

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售623萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約24,764元

●長沙灣睿峰累沽83伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周三(2日)更新價單，將小部分單位提價3%。發展商表示，加息因素已淡化，對香港樓市抱有信心。樓盤自今年2月重啟銷售後，迄今累沽83伙，套現近10億元。

●尖沙咀本木夥美聯物業推出優惠吸客