恒大物業周四恢復買賣　暫未與恒大集團達成償還方案

恒大物業這次成功復牌，是滿足了6項要求，當中至為關鍵的一項，包括對公司134億元人民幣的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施。

恒大物業在公告交代，自知悉該質押擔保後，立即開展內部監控檢討、人員培訓及調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，積極落實各項救濟措施，持續向第三方及恒大集團開展追償工作。為進一步解決質押擔保之根本原因，同時防止再度發生類似事故，公司涉及該質押擔保事件的所有董事已經全部離職，不存在監管疑慮。

集團稱，正在積極、努力採取各種措施追討損失，包括與恒大集團商討償還該質押所涉及款項的方案、論證訴訟等其他法律措施。公司將通過進一步公告的方式向市場通報任何進展。

不過，恒大物業在交代復牌指引一，即公布財務業績及解決任何審計保留意見的事項時，提及核數師上會栢誠與公司管理層確認，公司暫未與恒大集團達成償還方案，公司管理層評估了款項的可收回性，對134億元人民幣應收款項進行全額撥備。