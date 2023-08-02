恒大物業周四恢復買賣 暫未與恒大集團達成償還方案
2023年08月02日 22:04
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恒大物業(06666)宣布，董事會認為公司已充分履行復牌指引的要求，公司已向聯交所申請由8月3日上午9時正起恢復買賣公司股份。恒大物業停牌前報2.3元，至於較早前復牌的同系恒大汽車(00708)周三(2日)報1.81元，跌0.54%。
恒大物業這次成功復牌，是滿足了6項要求，當中至為關鍵的一項，包括對公司134億元人民幣的質押擔保被相關銀行強制執行進行獨立調查，公布調查結果並採取適當的補救措施。
恒大物業在公告交代，自知悉該質押擔保後，立即開展內部監控檢討、人員培訓及調整等補救措施，並接受獨立調查委員會建議，積極落實各項救濟措施，持續向第三方及恒大集團開展追償工作。為進一步解決質押擔保之根本原因，同時防止再度發生類似事故，公司涉及該質押擔保事件的所有董事已經全部離職，不存在監管疑慮。
集團稱，正在積極、努力採取各種措施追討損失，包括與恒大集團商討償還該質押所涉及款項的方案、論證訴訟等其他法律措施。公司將通過進一步公告的方式向市場通報任何進展。
不過，恒大物業在交代復牌指引一，即公布財務業績及解決任何審計保留意見的事項時，提及核數師上會栢誠與公司管理層確認，公司暫未與恒大集團達成償還方案，公司管理層評估了款項的可收回性，對134億元人民幣應收款項進行全額撥備。