【債台高築】美國未來30年財政缺口近900萬億　恐釀國安危機

國際信用評級機構惠譽突然下調美國主權信用評級，把長期外幣發行人違約評級(IDR)從最高「AAA」級別降至「AA+」，意味着債務違約風險上升。惠譽於報告中指出，今次降級主要反映「未來3年美國財政惡化的預期、政府總體債務負擔高企且不斷增長，以及過去20年管治惡化」。根據官方推算，未來30年美國政府的額外財政缺口將達到114萬億美元(約889.2萬億港元)！有權威智庫分析亦警告，美國財政已「不可持續」，除了會侵蝕經濟，更將成為國家安全最大威脅。

惠譽指出，過去20年美國政府的治理水平持續惡化，具體表現包括較早前圍繞債務上限的政治僵局，削弱了外界對政府管理財政的信心。另外，與其他國家相比，美國政府缺乏中期的財政框架，並且預算流程複雜，加上幾次經濟衝擊以及減稅和新的支出措施，導致多年債務不斷增長。

還債開支或超GDP增幅

該機構估計，接下來美國政府的財政和債務將會持續惡化，到2025年財政赤字佔國內生產總值(GDP)將從去年的3.7%，大增至6.9%；而政府債佔GDP的比例亦會從今年的112.9%，上升至118.4%，隨着此數字進一步上漲，將會導致美國在面對未來潛在經濟衝擊時更加脆弱。同時，基於利率上升和債務總額的增加，聯邦政府的利息負擔亦會上升，官方預計到2033年，利息成本將翻一番，達到GDP的3.6%，意味着政府「還債」開支甚至會高於經濟增長的幅度！

美國國會預算辦公室(CBO)還估計，到2053年政府債務佔GDP的比例將會大增至181%。美國保守派智庫Cato Institute的報告亦指出，大多數經濟研究都表明，當債務佔GDP比例達到78%時，經濟增長便會開始受限。該機構的政策學者Romina Boccia指出，沉重的政府債務最終將導致經濟疲軟，債權人亦將會質疑美國政府的還債能力和意願，從而令債價下跌並推高利息成本「最終對美國的國際地位產生負面影響」。

隨時削減國防預算填氹 恐危及國安

她還指出，現時美國有25萬億美元的債務由投資者持有，但CBO估算未來30年的財政赤字總額會達到114萬億美元，市場到底有沒有足夠能力消化如此龐大的債務數字實在成疑(去年全球名義GDP總額估計亦只有約100萬億美元)。在政府入不敷支的情況下，很可能會犧牲國防軍事開支。

按照CBO的估算，由於人口老化和醫療成本上升等因素，到2033年醫療保險和社會保障的強制性支出將佔GDP的1.5%，而按照現時的政策軌迹，屆時社會保障基金亦將會完全耗盡，醫院保險信託基金亦將於2035年見底，除非政府能夠及時採取糾正措施。

Boccia解釋，自1962年以來，社會保障、醫療保險、醫療津貼和食物券等保障計劃佔GDP的比率增長了4倍；相比之下，國防支出佔GDP的比重下降了三分之二，從1962年的9%下降到2022年的3%。儘管國防支出金額上有所增長，但僅佔預算的不到五分之一，反倒是福利佔比愈來愈大。經通脹調整後，1962至2022年間，年度國防支出增加了近2,000億美元，福利支出卻大幅增加了3.3萬億美元。

從政治角度考慮的話，削減國防支出遠比緊縮福利開支容易。她亦引述麻省理工學院一份論文指出，除非美國進行重大的預算改革，否則福利將會繼續擠壓國防開支，直到無錢可用。歸根究柢，美國不可持續的財政軌迹完全是由於不斷上升的利息成本及福利開支所推動，因此需要針對地進行改革。比較受關注的想法，是設立一個債務委員會，幫助國會通過預算改革穩定財政及債務。