鄧聲興：珠寶股受惠高端消費回暖

訪港旅遊業逐步復甦，帶動珠寶股做好。政府統計處公布今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升20.7%，主要受惠訪港旅客人數回升及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。預計零售銷售的前景維持良好，勞工市場情況好轉和消費券後續效應，有助支持本地消費需求。

單計6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較去年同期升19.6%；今年5月零售業總銷貨價值的修訂估計，則較去年同期升18.5%。按零售商主要類別分析，今年6月與去年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值增加64.3%，為所有類別之最大升幅。

高端消費情況向好，珠寶股紛紛發盈喜，為市場帶來驚喜，今年上半年的表現均較預期為好。展望未來，政府持續發放消費券鼓勵本地消費氣氛，而內地旅客訪港亦釋放在疫情期間封關的消費意欲，預期下半年的珠寶銷售持續上升。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）