鄧建初：狂沽濫炸內房內管股 小股民又做大鱷點心？
2023年08月03日 06:00
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港股近期峰迴路轉，多隻股票跌落深淵後，由地獄折返人間。其中內房內管股走勢尤其經典，龍頭之一的碧桂園(02007)持續弱勢， 7月24日外資摩根大通更下調其評級，及將目標價由2.3元削為0.9元。股價單日大跌近9%，今年以來市值已蒸發達50%。其餘內房股同受牽連，紛紛再度下挫。
除了唱淡碧桂園外，摩通 7月24日之分析報告更將碧桂園旗下之碧桂園服務(06098)目標價由22港元狠削至 6.7港元，幅度近70%，評級由「增持」連降兩級至「減持」。其理據是國務院近日會議通過之《關於超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》，摩通回應看法只是一般。
更奇怪的是，碧桂園服務主要負責人也於7月19日，分別兩次減持共332.79萬股價值2824萬港元股票的消息，同樣於7月24日傳出。基於兩大利淡因素，股價震盪狂瀉，不少持貨股民嚇至雞飛狗跳。
市場聯想到割肉救母，加上無形之手在傷口灑鹽，一時之間沽盤狂現，碧桂園服務跌幅較母公司有過之而無不及，當日竟狂瀉近18%，表現之差震驚股民。任由大行報告唱好唱淡，製造驚嚇場面引導追隨者踩多一腳，持蟹貨股民飽食驚風散，極度失望之餘，把持不定就會引刀成一快，低位打靶算了。
然而根據聯交所資料，早於公布報告之前的7月21日（星期五），摩通已於市場以平均價9.1535元減持碧桂園服務1349萬股，涉資1.23億元。於公布報告7月24日（星期一）當日，摩通又以平均價7.7649元在市場增持1549萬股，涉資1.24億元，持股量由4.54%增至5.24%，實在高招。
大行報告與其實際行動南轅北轍，股民如照單全收，則會誤墮圈套，成為大鱷點心。陷阱處處，宜以逆向思維冷靜行事，切勿衝動。
資深股評家 鄧建初
（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）