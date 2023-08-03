鄧建初：狂沽濫炸內房內管股　小股民又做大鱷點心？

更奇怪的是，碧桂園服務主要負責人也於7月19日，分別兩次減持共332.79萬股價值2824萬港元股票的消息，同樣於7月24日傳出。基於兩大利淡因素，股價震盪狂瀉，不少持貨股民嚇至雞飛狗跳。

市場聯想到割肉救母，加上無形之手在傷口灑鹽，一時之間沽盤狂現，碧桂園服務跌幅較母公司有過之而無不及，當日竟狂瀉近18%，表現之差震驚股民。任由大行報告唱好唱淡，製造驚嚇場面引導追隨者踩多一腳，持蟹貨股民飽食驚風散，極度失望之餘，把持不定就會引刀成一快，低位打靶算了。

然而根據聯交所資料，早於公布報告之前的7月21日（星期五），摩通已於市場以平均價9.1535元減持碧桂園服務1349萬股，涉資1.23億元。於公布報告7月24日（星期一）當日，摩通又以平均價7.7649元在市場增持1549萬股，涉資1.24億元，持股量由4.54%增至5.24%，實在高招。

大行報告與其實際行動南轅北轍，股民如照單全收，則會誤墮圈套，成為大鱷點心。陷阱處處，宜以逆向思維冷靜行事，切勿衝動。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）