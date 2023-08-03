澳洲9間大學入全球百大！零成本留學秘訣係咩？

全澳洲最大代理Ray White今次帶來「澳洲各大學區新盤巡禮」，全面覆蓋悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德及珀斯各大學區全新現樓及樓花項目精選新盤。

隨着香港文憑試(DSE)經已放榜，不少家長正鋪路安排子女海外升學，而據2024 QS世界大學排名顯示，全澳有9所大學位列世界百強，其中墨爾本大學、新南威爾士大學和悉尼大學更首次躋身全球20名，3間大學的排名較大家熟悉的香港大學(26位)還高。

全澳洲最大代理Ray White了解到不少家長渴望「以房養學」，在當地購入自住物業，利用物業的租金收入及未來升值來賺回留學的花費，今次帶來「澳洲各大學區新盤巡禮」，全面覆蓋悉尼、墨爾本、布里斯本、阿德萊德及珀斯各大學區全新現樓及樓花項目精選新盤，首期低至港幣28萬起，更有前澳洲移民官團隊同大家講解如何利用新的「避風港」移民澳洲。

澳洲大學區新盤巡禮，立即登記報名！

●悉尼篇：首期38萬港元，8分鐘直達悉尼大學及UNSW大學

項目位於悉尼內城區Zetland，步行可達水上娛樂中心、East Village大型購物中心和Green Square火車站，8分鐘車程直達悉尼大學及新南威爾斯大學，前往悉尼市中心和機場亦在10分鐘車程內，住戶可盡情體驗10分鐘生活圈的便捷。該區亦是《悉尼未來城市發展計劃2036》一部分，將進一步改造成為新興生態社區，升級公共配套設施，打造集零售、商業、住宅為一體的頂級高品質社區。

●墨爾本篇：首期港幣30萬即買即住，步行3分鐘至RMIT大學

新盤UNO位於墨爾本CBD黃金地段，步行可達全澳排名第一的墨爾本大學及皇家理工大學，3分鐘即達Melbourne Central與維多利亞市場，步行3分鐘即有電車站及巴士站。政府規劃了橫跨墨爾本中央商務區的一條新地鐵線，其中皇家理工大學站(CBD North)距離樓盤UNO僅250米。

樓盤由世界一流建築師Elenberg fraser演繹建築藝術，住戶可盡享市區以及Port Phillip港灣無限美景，配德國Miele百年品牌廚具，且鄰近多個綠置休憩公園，包括Albert Park、Royal Botanic Gardens、Flagstaff Gardens、St. Kilda沙灘等等，是城市綠洲新體驗。

●阿德萊德篇：$166萬港幣上車盤 6分鐘直達南澳大學及阿德萊德大學

市中心全新府邸The Cullinan已全面動工，料明年中落成，有多條巴士線及免費電車來往市內各區，只要166萬港幣便可做澳洲業主，輕鬆儲樓上車。項目步行6分鐘即達南澳大學、阿德萊德大學及南澳最大職業教育和培訓學院TAFE SA。8分鐘到Adelaide High School、唐人街以及Central Market，足以滿足日常購物及飲食所需。

●布里斯本篇：低密度奢華住宅、10分鐘直達昆士蘭大學

項目附近有多間優秀中學及小學，15分鐘內到達Indooroopilly State High School, St Peters Lutheran College, Brigidine College, Indooroopilly State School等名校，且緊鄰Indooroopilly Shopping Centre，內有超級市場Coles及Woolworths、日本跨國連鎖店大創百貨Daiso、港式茶樓等。10分鐘又直達昆士蘭大學，火車坐5站又直達市中心，四通八達。

●珀斯篇：鄰近西澳大學及Curtin大學

新盤Perth Hub坐擁10分鐘生活圈，生活便利，更是當地罕見綜合式住宅項目，步行6分鐘直達巴士總站及8分鐘到珀斯火車站，距離伯斯球場(RAC Arena Perth)及當地名勝Yagan Square只100米及400米。項目設全玻璃外牆，珀斯景色一覽無遺。

此外，前澳洲移民官Mei團隊在本周Ray White展銷會還會為大家帶來HK Stream「避風港」政策全攻略，和大家深入淺出拆解澳洲避風港移民政策及讀書移民方案，讀書進修之餘又可以留澳落地生根。而Ray White投資專家Felix亦會分享「以房養學」全攻略，講解澳洲各種留學住宿類型，並分析權衡各項利弊，利用真實案例教你如何利用「房產投資」去實現留學成本補貼的最大化。

【澳洲大學區新盤巡禮】

日期：8月5至6日 (六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室 (The Balmoral Display Gallery)

【免費講座】

1.「以房養學」實現零學費留學

日期：8月5日(六)

時間：下午2時半

2. HK Stream「避風港」政策全攻略

專家教你開創讀書移民路!

日期：8月6日(日)

時間：下午2時半

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