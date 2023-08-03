道指跌348點 紐油失守80美元
2023年08月03日 09:03
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●踏入亞洲時段，美匯指數報102.63；港匯見7.8031；離岸人民幣(CNH)報7.1991；美元兌日圓處143.35；歐元報1.0942，英鎊報1.2714。現貨金價處1,935美元。布油報83.29美元，紐油報79.58美元。比特幣升至29,126美元。道指期貨升36點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約100點。
●道指周三(2日)收市報35,282點，跌348點，跌幅0.98%。標指收報4,513點，跌63點或1.38%；納指收報13,973點，跌310點或2.17%。
●英國富時100指數收報7,561點，跌104點，跌幅1.36%。德國DAX指數收報16,020點，跌220點，跌幅1.36%。法國CAC指數收報7,312點，跌93點或1.26%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,300點，跌217點。
●8月夜期收報19,403點，跌124點，低水114點，成交20,108張。
●紐約期油失守80美元，收報每桶79.49美元，下跌2.3%。倫敦布蘭特期油收報83.2美元，下跌2%。
●紐約期金每安士收報1,975美元，下跌0.2%。
●日本股市早段跌逾300點。
●百威亞太半年少賺8%，不派中期息。
●日本7月服務業PMI終值微跌至53.8。
●美7月小非農遠超預期，ADP新增就業32.4萬人。
●恒大物業周四復牌，暫未與恒大集團達成償還方案。
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