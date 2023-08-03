摩通戴蒙：美國是最繁榮國家　無最高評級係荒謬

國際信用評級機構惠譽下調美國主權信用評級，不過摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)向外媒表示，此舉實際上並沒有那麼重要，因為是市場決定借貸成本，而不是評級機構，不過他仍直斥惠譽做法荒謬。

戴蒙指，其他國家信用評級竟比美國更高，但它們卻依賴美國及軍隊建立的穩定。「讓他們成為AAA級，而不是美國，這有點荒謬。」戴蒙表示，美國仍然是地球上最繁榮的國家，並是地球上最安全的國家。

之前美國就提高債務上限問題陷入爭拗，並幾乎發生違約，該機構於5月份對美國評級進行觀察。戴蒙指，應該取消債務上限，雙方都利用它為市場帶來不確定性。

此外，戴蒙並談到人工智能(AI)、美國經濟、銀行監管及地緣政治等議題。他稱，ChatGPT等AI技術是「遊戲規則改變者」，可能會幫助後代活得更長久、生活得更好，但認為要用得其所，他並擔心壞人也會利用它。

經濟方面，他表示，美國經濟受到消費者和企業實力、低失業率和健康資產負債表所支持，並指即使陷入衰退，情況仍不錯。戴蒙去年指經濟有完美風暴，他目前認為，風暴部分烏雲仍在。此外，戴蒙最擔心的是烏克蘭戰爭帶來的地緣政治風險，以及美國聯儲局控制資產負債表(即量化緊縮)的舉動。

戴蒙痛斥監管機構收緊美國的銀行資本要求，稱上周公布的提議非常令人失望。他警告，銀行將被迫持有更多資本，作為應對各種風險的緩衝，這將影響消費者，因為銀行要放棄推出很多產品，這就是美國抵押貸款市場所發生的情況。