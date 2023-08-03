7月財新中國服務業PMI升至54.1

7月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得54.1，高於6月0.2個百分點，高過預期52.4，前值53.9。主要受製造業PMI放緩的拖累，7月綜合產出指數下降0.6個百分點至51.9，為2023年2月來最低。

分項數據顯示，服務業供需維持擴張。7月服務業經營活動指數微升，新訂單指數在擴張區間反彈，但外需擴張勢頭明顯放緩，當月新出口訂單指數降至近7個月最低，僅略高於榮枯線。部分受訪企業表示，海外經濟前景不明，對服務業出口形成一定制約。

服務業就業情況繼續改善，7月服務業就業指數連續第6個月位於擴張區間，且升至3月來最高，主要是因為市場供求兩旺，服務業企業增加用工以擴大產能。不過目前仍不足以消化在手訂單，服務業積壓工作量仍在增加。

主要受人力、原材料、交通運輸和住宿成本增加的影響，7月服務業投入價格指數仍高於臨界點，略低於前值；受制於市場競爭壓力，當月銷售價格指數也在擴張區間略降。

服務業企業仍對市場前景保持樂觀，但7月經營預期指數在擴張區間降至長期均值以下，為近8個月來最低。部分企業預期未來一年內海內外經濟將好轉，其他企業則對當前全球經濟環境疲弱感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月服務業和製造業冷熱不均是突出特徵，宏觀景氣度低、經濟下行壓力大仍是不爭事實。中央政治局會議定調當前經濟運行面臨新的困難挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用。政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。當前，貨幣政策對於供給端提振效果有限，針對需求側的積極財政政策更應成為優先選項。