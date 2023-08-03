許繹彬：李寧有望受惠亞運熱潮

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在「7翻生月」終於不負眾望，恒指臨尾發揮後勁終能累計回升1,162點，令一眾港股投資者終於有看見曙光的感覺。大家苦候恒指多時，終於重返20,000點，更曾高見20,400點，相信投資者都有苦盡甘來之感。其實恒指在「五窮」後已是連升兩個月，只是在這兩個月裡，港股猶如搭上瘋狂過山車，平均每個月高低位均有2,000點波幅，個別股份特別是內房物管股，,更是跌至體無完膚；股民的至愛ATMXJ總算有所交待，而汽車股則最為突出，成為7月份的升幅之冠，帶領港股起死回生。

筆者指出，正所謂「成也北水，敗也北水」，港股在近日漸見穩固，除美國6月份通脹回落，令加息步伐可能會減慢或可能已近倒數外；主要因素相信是中國官方PMI勝預期，其後內地又宣布推出一系列恢復和擴大消費的措施，人民幣因此而扭轉近月的弱勢，令資金取態更為進取，A股從而做好。北水強而有力的灌溉，促使港股得到充裕的滋潤，終於能爬上20,000點水平，成交也曾創下1,800億元以上，可說是吐氣揚眉。

踏入8月份，坊間普遍看好，更有人說短期會重返21,000點，本人不排除有這可能，但之前或需要經過歷練，投資者首先需要了解恒指7月末段急勁升幅且毫不留情地一口氣衝上20,400點的原因，除人民幣走勢回暖帶動大市企穩外，當中亦有可能包含夾淡倉的因素。因此，當恒指8月開始時，走勢顯得有迷惘，在20,000點以上，看來有點力不從心，升勢欠銳；曾是領漲的代表，亦顯得膠着及無力感。心水清的投資者相信仍記得港股在上兩個月均曾在19,800點至20,400點拉据了一段時間，因而在這個區間鈍囤積了一定的蟹貨，所以當到達20,000點以上的水平，投資者可能會將手上的蟹貨先行鬆綁，故此令港股在此水平會出現沽壓，亦屬正常現象。話說未完，恒指昨日在毫無預警下，回吐近500點，20,000點再次失守；但慶幸的是，港股的成交有明顯增加，每天也有1,200億元左右的成交。如北水灌溉持續，恒指暫可視為大漲小回，建議暫以19,400點作支持位，20,040點則為阻力區。