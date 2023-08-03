大酒店半年少賺29.8%不派息　港業務未全面復甦

集團在不包括開業前及項目支出的情況下，2023年上半年所錄得的基本盈利為2,500萬元，而2022年上半年的基本虧損為2.54億港元。

集團指出，雖然酒店分部在大部分營運所在市場的表現均有所改善，而集團的商用物業分部也錄得令人滿意的收入增長，但與2019年香港社會運動及2020至2022年新冠疫情之前的時期相比，財務業績仍未達到可視為正常的水平。雖然全球其他地區的業務出現強勁反彈，但集團的大部分盈利來自香港市場，而香港的業務仍未全面復甦。

酒店分部方面，行政總裁郭敬文稱，大中華地區恢復通關是改善該地區營運業績的主要因素，而香港半島酒店、上海半島酒店及王府半島酒店的業務表現也錄得顯著的改善。東京半島酒店亦表現理想，房租創歷史新高。隨着美國市場於2022年內的強勁復甦逐漸減弱，紐約半島酒店、芝加哥半島酒店和比華利山半島酒店的營運業績保持穩定。紐約的平均房租高企。馬尼拉和曼谷的業務亦出現合理復甦。

另外，廖宜菁將加入董事局為公司執行董事及企業及管治總裁，周五(4日)起生效。

大酒店同日公布今年第2季營運數據。半島酒店香港客房出租率44%，首季39%，去年同期為24%。其他亞洲地區客房出租率56%，美國及歐洲客房出租率58%，分別按年升25個百分點及跌4個百分點。

次季，半島酒店香港平均可出租客房收入為2,655元，按年大升264%，按季升23.2%；其他亞洲地區為1,994元，按年升238%，按季升18.8%；美國及歐洲為5,123元，按年升2.99%，按季升48.8%。季內，半島酒店香港平均房租為6,097元，按年升102%；其他亞洲地區為3,583元，按年升87.7%；美國及歐洲為8,819元，按年升10.4%。

出租物業方面，次季住宅、商場及辦公大樓的出租率分別為79%、90%及87%，按年比較全數下跌。