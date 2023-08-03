【產經直播】騰訊阿里放榜在即 趁回調吸納科指ETF？
2023年08月03日 12:10
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惠譽降美國信貸評級，破壞大市氣氛，加上人民幣走弱，港股周四(3日)反覆偏軟。港股目前走勢屬急升後整固，還是升浪完結？下行壓力仲有幾大？港股處於業績期，龍頭科網股如騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)即將放榜，科指ETF可趁回調吸納？
隔晚美股下挫，納指跌2.17%，創今年2月以來最大單日跌幅。不過有分析認為，今次降級事件影響有限，而且市場似乎紓緩對美經濟衰退擔憂，美股長線不宜看淡？
至於A股方面，自7月底召開中央政治局會議，釋放撐經濟的積極信號後，內地股市個別板塊有炒作。會議提出活躍資本市場，提振投資者信心，官媒最新亦發文指，有錢才能消費，要讓居民通過股票、基金也能賺到錢。中資券商股愈升愈有，南方東英中證證券公司指數每日槓桿(2x)產品(07252)已累積不少升幅。
憧憬內地推出更多實質撐經濟措施，仲有咩主題板塊可吼？
國際油價連續兩日下跌，隔晚國際油價跌逾2%。儘管美國原油庫存出現歷史性跌幅，上周銳減1,700萬桶，市場仍未能提振油價。石油輸出國組織及盟友(OPEC+)周五(4日)舉行會議，將如何左右油價後市走勢？以南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品捕捉油價跌勢值博？
此外，「股神」巴菲特愛股西方石油(OXY)第二季業績遜預期，純利報6.05億元美元，按年跌83%；每股經調整盈利0.68美元，預期為0.72美元，股價盤後下跌。係時候反手部署南方東英美國大型石油天然氣公司每日反向(-2x)產品 (07505)？
國際金價亦連跌兩日，俗稱「小非農」的美國7月ADP私人企業就業職位，新增32.4萬個超預期，反映勞動市場仍強勁，加上市場避險需求，帶動美元走強。此外，美國財政部公布，下周再融資債券發行規模提升至1,030億美元，刺激債息上升，同樣不利金價。金價下行壓力仲有幾大？部署南方東英黃金期貨每日反向(-1x)產品(07374)值博？
比特幣近日走勢欠方向，在3萬美元關整固上落。加密貨幣交易所Coinbase早前遭美國證券交易委員會(SEC)控告違反證券交易法，Coinbase管理層透露，SEC曾要求公司將比特幣以外的加密貨幣下架，因有關資產都屬於證券，應受到法規監，投資者持觀望態度。比特幣自6月下旬以來窄幅波動，正醞釀爆邊？趁美股避險情緒升溫，買入南方東英比特幣期貨ETF(03066)博向上突破？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》今日(3日)中午12時45分直播，獨立股評人胡孟青，夥拍南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。
南方東英比特幣期貨ETF
南方東英以太幣期貨ETF
南方東英元宇宙概念ETF
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF
南方東英WTI原油期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英黃金期貨每日反向 (-1x) 產品
南方東英全球智能駕駛指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
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