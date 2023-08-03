【高盛推介】阿里再跌 資金轉向積極吸納 留意低面值購15950
2023年08月03日 12:26
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴(09988)周三(2日)終止4連跌，收跌約2.8%，周四(3日)早上繼續回吐，早段低見93.35港元後跌幅收窄。現報94.15元，跌約1.1%。
阿里將於下周四(10日)公布截至今年6月底止的2024財年的首財季業績，受惠於內地商業及國際商業的良好表現等的利好因素，市場料其非公認會計準則淨利潤介乎307.87億至386.34億元人民幣，按年上升1.8%至27.7%，並將關注其管理層對中國宏觀市場狀況及市場競爭最新評估及業務策略、業務分拆計劃最新時間表等。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於周三獲資金轉向吸納，錄得約1,170萬元資金流入，為周三第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四至本周一(7月27日至31日)共錄得約1,000萬元資金流入後，周二(1日)及周三獲資金轉向沽出。
投資者如看好阿里，認購證方面的輕微價外選擇可留意低面值阿里購(15950)。貼價選擇可留意低街貨阿里購(16564)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(50157)，遠牛選擇可留意阿里牛(69129)，與現價有約5及10元收回距離。
阿里購(15950)，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿4.9倍，輕微價外、低面值。
阿里購(16564)，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低街貨。
阿里牛(50157)，收回價90元，行使價88.5元，換股比率100，槓桿比率17.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
阿里牛(69129)，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽(17903)，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.2倍，低面值、高槓桿。
阿里沽(13432)，行使價97.65元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、低街貨。
阿里熊(53165)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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