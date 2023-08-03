油塘親海駅II首批132伙　開放式戶入場費290萬

長實執行董事趙國雄表示，首批屬「平爆價」，認為發展商有社會責任，期望樓盤可幫助市民上車換樓，解決本港居住問題。展望下半年樓價會窄幅上落，平穩發展。

該集團營業部首席經理郭子威稱，首批單位的所有開放式戶折實價均為320萬元或以下。

該集團營業經理陳詠慈指，項目首張價單包括22伙開放式戶、43伙一房戶、52伙兩房戶及15伙三房戶，實用面積210至718方呎。

售價方面，開放式至兩房戶設最高18%折扣，三房最高設19%折扣，折實售價介乎290萬至1,114.3萬元，折實呎價由13,443至16,407元。按定價計，首批單位市值約9.2億元。樓盤周六起收票及對外開放示範單位，計劃月內開售。

首批入場單位為2A座1樓K室，實用面積210方呎，折實呎價約13,810元。一房售價最低單位為2A座1樓J室，實用面積272方呎，折實售價377.2萬元，折實呎價約13,868元。

兩房入場戶為2A座1樓B室，實用面積449方呎，折實售價603.6萬元，折實呎價約13,443元。三房入場戶為2A座9樓A室，實用面積718方呎，折實售價1,037萬元，折實呎價約14,443元。

資料顯示，油塘對上一個推出的新盤為朗譽，於去年11月推出首批128伙，當時折實平均呎價約17,938元。事實上，自2017年起推出的九龍區新盤，絕大部分首批折實平均呎價均高於17,000元，追溯對上一個能與親海駅II匹敵的樓盤，要數到2016年8月推出的啟德1號(I)，當年首批110伙，折實平均呎價約14,471元。