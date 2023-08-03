盒馬與迪士尼合作　擬未來1年推100款授權商品

藉著本次合作，盒馬結合全球頂級知識產權(IP)與中國本土美食特色，與迪士尼聯手拓展兒童有機食品市場。盒馬首席商品官趙家鈺表示，盒馬與迪士尼的合作，從2022年底開始，構想如何將迪士尼IP與盒馬的特色商品互相結合。迪士尼擁有豐富的IP產業鏈，而盒馬具有強大的商品創新能力，連結着國內的中產消費人群，希望把家喻戶曉的動畫IP搬出大銀幕，帶到盒馬用戶的餐桌，為零售行業、為用戶帶來更多想像力。

首批授權商品包括米奇家族系列麻薯搖搖杯、兒童有機麵條、有機OMEGA-3富硒寶寶蛋、電影《反斗奇兵》三眼仔造型茶粿與勞蘇熊士多啤梨麻薯等，並帶來熱烈的市場反應，且在內地社交媒體引起了廣泛討論，上市首周銷售業績良好，有助盒馬於年輕消費者之間的影響力持續上升。

此外，為完成消費者實體互動體驗，在上海長寧來福士盒馬門店發起迪士尼100周年Pixar動畫工作室活動專區，安排迪士尼明星IP勞蘇熊和盒馬的品牌形象大使「盒馬先生」，於實體門店與消費者互動。基於盒馬的多樣化新零售體驗，活動吸引不少顧客以及迪士尼粉絲，同時加深他們對兩個品牌的正面印象。

雙方也針對有機產品進行深入合作，例如，有機OMEGA-3富硒寶寶蛋產自盒馬村，外殼上印著米奇老鼠頭像，充分結合盒馬供應鏈優勢及IP創意。近年來，盒馬大力發展有機商品，從蔬果擴展至米麵糧油、奶製品等，提供全渠道近1800款豐富的有機商品，成為國內最大的有機生鮮食品一站式購物平台。

盒馬有機品類與迪士尼IP的合作，勢將IP優勢注入兒童消費市場。除了授權合作的有機雞蛋及麵條，今年6月起，雙方在內地先後種下兩批授權有機五彩胡蘿蔔，預計將分別於8、9月上架，高度還原電影《優獸大都會》的主題胡蘿蔔，產量十分稀少。