香港綜合營商指數回落至46.7　去年第三季以來最差

通關對本港經濟帶來的正面影響開始減退。香港生產力促進局公布的第三季「渣打香港中小企領先營商指數」顯示，本港綜合營商指數按季回落6.1至46.7，是去年第三季以來最差。

要留意，期內五大分項指數全線下跌，又以「營業狀況」及「盈利表現」跌幅最顯著，各跌11.3及9.6，至44.7及41.5，反映本港中小企對今季生意額的信心回落。此外，「環球經濟」一環亦跌8至40.3，渣打銀行(香港)大中華高級經濟師劉健恆指，相關數字下跌不僅反映美國加息及地緣政治對環境經濟構成不明朗，某程度亦反映內地經濟近期增速放緩的情況。

不過，劉指看不到要調低本港全年經濟增長預測的急切性，維持港經濟全年升4.3%預測。被問到觀乎港第二季經濟僅升1.5%，換言之若要達至4%以上的增長，即代表下半年經濟要按年升6%，數字又是否能否達標？劉則指，由於去年下半年有低基數效應，所以達標仍不太困難及合理。

內地經濟方面，該行估計內地下半年經濟有5%至6%增速。至於美國加息周期見頂，亦不代表快將減息，渣打料經濟數據在今年底才轉弱，至明年第一季才會落實減息。

此外，渣打香港中小企領先營商指數提及，以行業劃分，期內11大行業均錄跌幅，以「住宿及膳食服務業」及「資訊及通訊業」跌得最勁，各跌11.8及9.7，而「運輸、倉庫及速遞服務業」今季報39.5，再次跌穿40水平。

同時，今季員工薪金上升預期升至34%，按季升2個百分點、較去年同期更升13個百分點，但貨品/服務價格上升預期按季及按年卻回落4個及兩個百分點，至26%，生產力局首席創新總監張梓昌指反映大部分中小企仍承擔成本上升壓力。

本港中小企招聘人才方面，調查顯示29%指需要招聘員工，而12%正增加職位，又以「住宿及膳食服務業」、「資訊及通訊業」及社會及個人服務業」比例較高；調查亦發現88%中小企指有招聘困難，當中31%考慮請非本地員工，25%考慮用外判商，14%或以人工智能取代人手。