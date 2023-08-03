內銀搶生意　星展香港上半年貸款減少9%

星展銀行(香港)上半年貸款按年倒退9%，星展北亞區主管及星展銀行(香港)行政總裁龐華毅(Sebastian Paredes)表示，港區貸款增長在下半年仍面臨挑戰，料全年貸款仍繼續下跌，原因在於上半年大部分企業貸款及貿易融資到期，並轉至利率較低的內地融資。

他坦言，並不預期下半年貸款需求有強勁增長，特別是內地企業。而這一趨勢可能在明年上半年持續，但隨着港美利率明年下半年有望回落，與內地息差收窄，屆時對香港貸款增長有正面作用。

加息周期接近尾聲，星展銀行(香港)董事總經理兼財務總監陳立珊相信，美國還有機會加息0.25厘，屆時港元拆息跟隨美息向上，利好淨息差，年底淨息差料企於2%或以上。於6月底，該行淨息差為1.87%，按年擴闊60點子，其中第二季淨息差按季擴11點子。

星展香港早前把最優惠利率(P)作為H按封頂息，即高達5.875厘，陳表示，在聯儲局上月加息後，暫時沒有上調P息，但目前還在考慮中。龐華毅則解釋，目的在於確保利率與資金成本合理，由於利率高企，零售按揭貸款的淨息差按年大幅收窄，並表示零售按揭貸款只佔資產負債表約5%。

星展香港區上半年淨利潤按年增加約39%至47.31億港元，是連續3年錄雙位數增長，超越疫情前水平。淨利息收入按年升43%至60.56億元；費用收入微跌至31.56億元。龐華毅表示，由於利率處於高水平，預期下半年淨利息收入維持強勁，而費用收入有望受惠內地經濟下半年復甦。