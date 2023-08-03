二手樓上月120宗貶值個案　按月升40%　屯門重災

近期不少業主對樓市前景心灰意冷，並匆匆止蝕離場，拖累7月二手樓貶值個案再度破百宗，期內出現至少120宗，按月回升逾40%，創今年2月後新高。當中，屯門續為重災區，上月湧現約19宗跌價成交，市區則以長沙灣最多，同期出現至少14宗。

二手交投被冰封，6月市場出現的帳面貶值買賣成交，一度回落到至少85宗。踏入下半年，綜合市場資料，7月同類個案按月增至少35宗，期內蒸發樓價金額近1.2億港元。當中逾84%屬2018年或以後入市的跌價成交，包括至少30宗為持貨約3年、辣招期滿即損手個案，佔整體比例約25%。

資料又顯示，出現的跌價成交中，僅3宗跌價幅度超過三成，當中兩宗屬銀主沽貨，包括北角海峯園中層單位，以1,080萬元轉手，較2019年購入價帳面低約36.5%，為上月跌價幅度最大買賣。

分區方面，屯門細價樓市場表現最慘烈，出現貶值個案最多。其中，旺市時最受追捧的「置樂三寶」損手成交增加，當中麗寶大廈一個實用面積約239方呎單位，僅售262萬元，樓價約6年間帳面貶值約35%。而大埔上月亦出現至少10宗同類買賣，不少屬白石角二手屋苑。

油塘新盤快將推出，同區半新盤業主已「跳船」。資料顯示，同區海傲灣1A座高層單位，實用面積約201方呎，以約343.8萬元登記售出，呎價約17,104元。單位於2019年購入，帳面貶值約105.2萬元或逾23%。

樓市成交呆滯，地產代理收入受到打擊。中原指，公司住宅部7月佣金收益約1.9億元，略少於6月的約1.95億元，再創今年低位。該行將維持減舖不減人方針，上月分行數目減少4間，最新約396間，營業員則維持約5,000人。