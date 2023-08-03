虛擬資產交易平台HashKey獲發1號牌及7號牌照升級

虛擬資產交易平台HashKey宣布，獲得證券交易(1號)和提供自動化交易服務(7號)牌照升級，成為香港首家可供散戶交易的時候持牌平台，並已經正式開放預註冊。HashKey Group首席營運官Livio Weng表示，公司將持續履行合規、資金保障和平台安全方面的承諾，確保用戶的權益得到充分保護，並建立一個專為零售用戶量身定制的交易平台。

他又指，隨着香港持牌交易所的落地和監管框架的進一步明確，整個行業將變得更加透明，投資者的信心也將大幅提升。

HashKey指，安全始終是其首要任務，平台在立項之初就按照監管要求進行系統設計和開發，實現原生性合規，其中重點包括用戶資產的一系列深度保護措施。用戶資金將存放在獨立賬戶中，與平台運營保持區隔，其中98%的資產存儲在冷錢包中，其餘將存儲在熱錢包中。除此之外，平台還嚴格遵守監管要求，定期接受四大會計師事務所的審計與合規檢查，全面遵守各項監管規定，躍身成為全球最具安全性的交易所之一。

HashKey交易平台除了提供法幣出入金的支持，還將與包括香港發鈔行在內的商業銀行合作，為用戶提供便捷的法幣存取款服務。此外，平台還開放了東方地區唯一合規的OTC交易，為用戶提供更多的交易選擇。另持續擴大團隊規模，近期有十多位具交易所資深營運經驗的專業人士加入公司團隊。

該公司預告，將在數周內舉行盛大的儀式，正式發布零售用戶交易平台應用程式(App)。目前正預註冊，用戶將獲得HashKey 生態積分(HSK)的獎勵。