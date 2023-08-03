道指期貨挫122點 日圓跌至143
2023年08月03日 16:17
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美匯指數報102.520；港匯見7.8053；離岸人民幣(CNH)報7.2007；美元兌日圓報143.06；歐元處1.0921；英鎊報1.2697。金價報1,936.57美元。油價跌0.8%，布油報82.47美元，紐油處78.81美元。比特幣微升至29,126美元。道指期貨跌122點。
焦點數據：
17:00 歐元區6月生產者物價指數
19:00 英國官方指標利率
19:30 美國7月Challenger裁員人數
20:30 美國申領失業救濟人數
20:30 美國第二季非農業生產力
22:00 美國6月工廠訂單
●港股下跌，恒生指數收報19,420點，跌96點或0.5%，主板成交近1,012億港元。
-日清控股股東上季中國業務銷售淨額跌3.9%。
-大酒店半年少賺29.8%不派息，港業務未全面復甦。
-中國鐵塔半年多賺14.6%，不派中期息。
-旭輝主席等傳劈價放售南區一籃子洋房。
-恒大物業復牌急瀉近五成，恒大汽車同下滑。
-星展集團次季多賺48%，創新高。
-內銀搶生意，星展香港上半年貸款減少9%。
●內地A股向上，其中滬綜指升18點或0.58%，收報3,280點，成交3,895.31億元人民幣。
-7月財新中國服務業PMI升至54.1。
-官媒：讓居民通過股票賺錢，轉化為消費能力。
香港經濟：
●香港7月PMI跌至49.4，私營經濟今年內首現收縮。
●香港綜合營商指數回落至46.7，去年第三季以來最差。
●港元1個月拆息回落至5.36054厘，隔夜息跌穿5厘。
●積金評級：7月MPF人均賺6900元，中港股表現最佳。
外地經濟：
●摩通戴蒙：美國是最繁榮國家，無最高評級係荒謬。
●郭台銘：台海倘開戰，華爾街股市10秒即崩潰。
●日央行周內第二度干預債市，日圓兌港元跌至5.4。
●美股大好友警告拋售信號閃現，未來數周或大跌。
●巴西央行減息0.5厘大過預期，往後減幅或相若。
企業消息：
●勁吸金！Apple高息儲蓄帳戶存款突破100億美元。
●盒馬與迪士尼合作，擬未來1年推100款授權商品。
●高通季績指引遜預期，股價市後挫逾6%。