【電盈業績】MIRROR紅館事件一年　藝人收入升定跌？

業績公告顯示，電盈上半年免費電視分部收入按年僅增長0.51%至3.9億元，按半年計更倒退25.28%，EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)則按年增長5.06%至8,300萬元。

打從MIRROR去年7月紅館意外後，電盈的業績公告便隻字不提該男團，這次也不例外，更加沒有披露「廣告收入」和「藝人管理及音樂收入」的實數或變動幅度，僅說「廣告收益穩定」及「藝人管理及活動相關收益增加」，指旗下藝人得到更多參與電影、音樂及代言機會。

其實電盈去年中期業績也僅提到「廣告收入」按年增長33%，所以按照其他業績公告推算，應該有2.5億元左右，亦即MIRROR等藝人收入可能高達1.38億元。下半年方面，可推算為3.66億元及1.56億元，反映MIRROR事件未有動搖藝人收入。

展望未來，電盈表示，ViuTV將繼續培養及投資優秀人才，下半年將推出「更強大的內容陣容」，包括熱門遊戲節目的回歸、以自家創新及獨特的元素翻拍成功的韓劇。電盈將不遺餘力保持內容創作、藝人管理及活動業務的發展勢頭，迎接持續轉變的廣告市場形勢。

ViuTV收入轉為呆滯，可是「黃Viu」等OTT收費電視業務收入按年增長23.53%至9.71億元，EBITDA更按年增長8.16倍至1.65億元。