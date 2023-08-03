【產經直播】港股負面消息消化完未？
2023年08月03日 16:54
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評級機構惠譽下調美國信貸評級，市場避險情緒升溫，觸發環球市況顯著波動，拖累隔晚美股下跌，是次降級對金融市場影響有幾深？美股重磅股之中，Nvidia收市跌近5%、美國蘋果亦跌1.5%，值唔值得趁回調入貨？
港股亦續受外圍拖累，周四(3日)好淡爭持，全日高低波幅僅281點，恒指低開113點後，走勢反覆，最多跌過148點，隨即又掉頭回升，最多升132點，最終收市仍跌96點，報19,420點，成交額1,011億元。港股再跌空間有幾多？
車股反彈，蔚來(09866)更飆7%，為表現最好的科指成分股；理想(02015)L9 Pro周四(3日)正式上市，股價高見177元，創52周新高；小鵬(09868)經過上日急跌後，今日亦彈近4%；龍頭比亞迪則靠穩。比亞廸動力不及「蔚小理」？後者更值博？
金融股受壓，滙控(00005)績後連跌第2日，周四(3日)跌2%收市，業績明明勝預期，亦獲多間大行上調目標價，何解滙控股價愈跌愈有？另外，友邦(01299)則靠穩，瑞信預料，友邦第二季新業務價值(VNB)有望提速，維持「跑贏大市」評級，目標價101元不變，友邦8月下旬放榜，吸納定先？
停牌500日恒大物業(06666)周四(3日)復牌，雖然集團強調，擁有足夠資產進行業務運營，但恒大物業一開市已跌逾36%，收市更大跌47%，報1.21元。股價前景點睇？投資者博反彈得唔得？
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