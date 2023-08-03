【產經直播】港股負面消息消化完未？

評級機構惠譽下調美國信貸評級，市場避險情緒升溫，觸發環球市況顯著波動，拖累隔晚美股下跌，是次降級對金融市場影響有幾深？美股重磅股之中，Nvidia收市跌近5%、美國蘋果亦跌1.5%，值唔值得趁回調入貨？

港股亦續受外圍拖累，周四(3日)好淡爭持，全日高低波幅僅281點，恒指低開113點後，走勢反覆，最多跌過148點，隨即又掉頭回升，最多升132點，最終收市仍跌96點，報19,420點，成交額1,011億元。港股再跌空間有幾多？

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