滙豐保險澳門開保險策劃中心　上半年內地客新造保費逾60億

滙豐保險宣布，於澳門的滙豐保險策劃中心正式開幕，為記行持續發展成大灣區的重要里程碑；新保險策劃中心同時亦是集團全球首間專注為客戶提供保險銷售和服務的中心。

保險策劃中心位於澳門市中心商業區內一棟雙層建築物，為澳門客戶及大灣區旅客提供全面的保險策劃服務，以滿足客戶在醫療、保障、教育、退休、財富累積和資產傳承方面的個人化需求。客戶亦可以在此中心提交索償及查閱保單。

滙豐保險香港及澳門行政總裁文德華(Edward Moncreiffe)表示，澳門及大灣區對該行健康和財富解決方案需求強勁，於今年首6個月，來自香港和澳門的中國內地遊客的新造保單保費超過60億港元，其中約30%來自廣東省的客戶。因此，將繼續加強對區內的基礎設施投資。

他補充，澳門業務錄得3位數字的升幅，因此，在選擇地點時，澳門絕對是該企首選。澳門在大灣區計劃中佔據著非常重要和獨特的地位，尤其在捕捉區內不斷增長的保險保障和財富管理需求。新保險策劃中心與兩個分別位於香港尖沙咀及銅鑼灣的滙豐保險尊尚健康管理中心相輔相成，為客戶提供一站式醫療投保和健康服務。