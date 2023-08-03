長實：利率下跌機會大　現在買樓安全過3年前

他謂，如果有能力買樓作自住用途，現時利率下跌機會大於3年前。至於價格，他說政府供地亦有成本，不可能跌低於成本價，故現時樓價下跌機會是少於幾年前。

論到集團補充土儲，他表現，現時買地較3年前更安全，又認為集團採用逆周期方法買地、投資，是一個安全的做法。

被問到政府應否推出政策幫助樓市。李表示，無可置疑，樓市佔香港經濟一個重要部分，過去看見好多次，市況的好壞對消費和經濟帶來直接影響。惟政府的地產政策需要平衡各方面，不能只考慮經濟一項。並且《基本法》對政府財政有規管，所以在地產政策上，他不擔心政府的財政問題。

長實去年9月以207.66億元沽出半山波老道21號21 BORRETT ROAD餘下單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.），惟上月長實宣布買家撻定。李表示，事件實屬不幸，集團已有詳盡公布，他不應評太多，只能說實際上是個別買家的情況導致，不能反映整體市況。長實的團隊一如往常地推廣該項目，由於位置和景觀等佳，他對定價感到樂觀。