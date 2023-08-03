7月商廈買賣註冊金額僅4.13億　按月重挫近6成

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月工商舖物業共錄297宗買賣註冊登記，較6月下跌約21%，而註冊金額則錄約30.36億港元，按月也減少約18.2%。當中，以商廈走勢最差，成交金額挫近六成。

上月商廈板塊註冊量僅錄49宗，按月大跌約43%，涉及金額約4.13億元，較6月更跌約57.3%。至於工廈物業期間錄170宗買賣，按月亦減少約16.3%，涉及成交總值約10.16億元，按月跌約29.9%。而商舖市場走勢較理想，上月註冊量及總值分別錄78宗與約16.07億元，較6月只低約10.3%及上升約24.2%。

若按金額劃分，7月註冊量最多為價值500萬或以下物業，共錄175宗註冊，按月少約6.9%。而高價物業註冊量受重創，介乎2,000萬以上至5,000萬元，以及5,000萬以上至1億元物業登記量，分別僅錄18宗及4宗，按月分別大減約43.8%及約63.6%。

鋑聯控股（00459）行政總裁(工商舖)盧展豪表示，美國聯儲局在上月的議息會議決定上調基準利率上調，並預示不會在今年內減息，由於目前市況受到美國的貨幣政策主導，假如未來的貨幣政策未有出現放寬的跡象，相信工商舖市未必會再有大幅反彈。